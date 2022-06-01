Путин назвал экстраординарной ситуацию с обеспечением безопасности РФ и Донбасса

Фото: kremlin.ru
Нынешние события, связанные с обеспечением безопасности России и поддержкой Донбасса, являются экстраординарной ситуацией. Такое заявление сделал Владимир Путин во время встречи с многодетными семьями, удостоенными орденов "Родительская слава".
Он отметил, что у страны всегда много проблем, поэтому ничего необычного не происходит. В то же время сложившаяся ситуация на отдельном направлении имеет особенности.
При этом он добавил, что есть фундаментальные и важные вещи, которые проходят. Вместе с тем, подчеркнул Путин, некоторыми вопросами необходимо заниматься постоянно, несмотря ни на что.
Ранее депутаты Мосгордумы предложили назвать территорию у посольства США в Пресненском районе площадью Защитников Донбасса. Отмечается, что благоустроенная территория у американского посольства станет хорошим продолжением парков и скверов у Дома правительства РФ, находящегося через дорогу. При этом там уже есть ряд монументов, посвященных истории страны.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Киев фактически вышел из переговорного процесса с Россией – МИД РФ
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