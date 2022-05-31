Минобороны РФ показало кадры боевых вылетов истребителей Су-35С и Су-30СМ

Оборонное ведомство РФ показало работу экипажей истребителей Су-35С и Су-30СМ. Они вылетают на задания с аэродромов временного базирования. В любое время суток и любую погоду.

Как правило, в задачу входит уничтожение авиационной техники ВСУ, радиолокационных станций, комплексов противовоздушной обороны. Бьют по целям высокоточными ракетами различного класса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

