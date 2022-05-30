Зеленский заявил, что уволил главу СБУ в Харьковской области

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу управления Службы безопасности Украины по Харьковской области Романа Дудина.

"Он не работал на защиту города, <...> а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят", – сказал украинский лидер в видеообращении в своем телеграм-канале.

В январе этого года Зеленский уволил командующего Национальной гвардии Украины Николая Балана после того, как один из военнослужащих расстрелял сослуживцев в Днепре.

Ранее Балан сам подал в отставку с поста командующего Нацгвардией. Он объяснил, что за любые действия подчиненных несет ответственность командир.

Исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии тогда был назначен Юрий Лебедь.