Зеленский уволил начальника Генштаба ВС Украины Корнийчука

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Украинский лидер Владимир Зеленский уволил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Сергея Корнийчука. Об этом сообщает ТАСС.
На соответствующую должность он назначил генерала-майора ВС Украины Сергея Шаптала.
"Назначить Шаптала Сергея Александровича начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины", – говорится в указе президента.
Ранее стало известно, что Зеленский уволил с должности главнокомандующего ВС Руслана Хомчака. На его место был назначен Валерий Залужный.