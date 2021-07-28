Зеленский уволил начальника Генштаба ВС Украины Корнийчука

Фото: AP Photo/Sergiy Dolzhenko/Pool via AP

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Сергея Корнийчука. Об этом сообщает ТАСС.

На соответствующую должность он назначил генерала-майора ВС Украины Сергея Шаптала.

"Назначить Шаптала Сергея Александровича начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины", – говорится в указе президента.

Ранее стало известно, что Зеленский уволил с должности главнокомандующего ВС Руслана Хомчака. На его место был назначен Валерий Залужный.