Новым главой МВД Украины стал Денис Монастырский

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Депутат от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский возглавил МВД Украины. Об этом сообщает RT.

Решение об этом поддержал 271 депутат Верховной рады при необходимом минимуме 226 голосов.

Ранее Арсен Аваков подал заявление о своем уходе в отставку. Он занимал должность министра внутренних дел Украины с 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019 года.

Владимир Зеленский предложил на место Авакова председателя комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Фракция поддержала предложение аплодисментами.