Глава МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку

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Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление о своем уходе в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского МВД.

"Согласно части первой статьи 18 закона Украины "О кабинете министров Украины" подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел", – говорится в заявлении Авакова.

Арсен Аваков занимал должность министра внутренних дел Украины с 2014 года.

Ранее глава министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок объявил об уходе в отставку. Это произошло сразу после появления в местной прессе фотографии, на которой он целовался со своей помощницей Джиной Коладанджело.