Глава британского Минздрава подал в отставку из-за поцелуя с помощницей

Фото: twitter.com/MattHancock

Глава министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок объявил об уходе в отставку. Это произошло сразу после появления в местной прессе фотографии, на которой он целовался со своей помощницей Джиной Коладанджело.

Больше всего жителей страны возмутило то, что глава Минздрава целовался с любовницей во время действия ограничительных мер, когда многие не видели своих родных и близких уже несколько месяцев.

"Сегодня я виделся с премьер-министром, чтобы подать прошение об отставке с поста министра здравоохранения и социальных дел", – заявил Хэнкок в своем видеообращении, опубликованном в Twitter.

Он также извинился перед жителями страны за несоблюдение социальной дистанции, добавив, что британцам во время пандемии пришлось соблюдать ограничения, поэтому правилам должны следовать и те, кто их устанавливает.

"Я приношу извинения за то, что нарушил правила, я прошу прощения у моей семьи и близких за то, что подверг их этому испытанию. Кроме того, в такое время я должен быть с моими детьми. <...> Поэтому я обязан покинуть должность", – пояснил Хэнкок.

Новым главой Минздрава Великобритании назначен экс-министр финансов Саджид Джавид.

В начале этого года из-за скандала ушел в отставку глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Есиро Мори. Причиной стали его высказывания о том, что рост числа женщин на заседаниях приводит к долгим обсуждениям, поскольку "каждая из них считает необходимым что-то сказать".