Премьер-министр Италии Конте подал в отставку

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал заявление о своей отставке, сообщает местная газета La Repubblica со ссылкой на пресс-службу президентского Квиринальского дворца.

"Я благодарю каждого министра за каждый день, проведенный вместе", – сказал Конте на совете министров.

Президент республики Серджо Маттарелла соответствующее заявление от Конте принял. Сообщается, что в среду, 27 января, он проведет ряд консультаций с ведущими политиками Италии.

Ранее сообщалось, что Конте принял такое решение в связи с тем, что правящая коалиция в составе "Движения "5 звезд" и Демократической партии утратила абсолютное большинство в верхней палате парламента.

На прошлой неделе о своей отставке заявила директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джина Хаспел. Как отметила Хаспел, возглавить ЦРУ было для нее величайшей честью в жизни.

