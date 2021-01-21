Глава Пушкинского городского округа Перцев сложил полномочия

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Глава Пушкинского городского округа Михаил Перцев уволен с занимаемой должности.

"21 января 2021 года глава Пушкинского городского округа Московской области Михаил Перцев сложил полномочия по собственному желанию", – уточнили в пресс-службе главного управления территориальной политики Подмосковья.

Временно исполняющим обязанности руководителя города станет первый замглавы администрации Пушкинского городского округа Андрей Морозов. Соответствующее решение принял местный совет депутатов.

Ранее в январе сообщалось об отставке мэра Якутска Сарданы Авксентьевой. Она заявила, что подала заявление в связи с состоянием здоровья и уточнила, что ей предстоит несколько операций. Якутская городская дума уже приняла отставку градоначальника.

