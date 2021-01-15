Глава Бурятии отправил правительство в отставку

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
Правительство Бурятии ушло в отставку. Соответствующее решение принял глава региона Алексей Цыденов. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
"Указ об отставке правительства Республики Бурятия подписал глава республики Алексей Цыденов. Планируются также структурные изменения исполнительных органов власти", – сказано в сообщении.
Цыденов поблагодарил членов правительства за совместную работу, особенно в сложные времена. При этом причина отставки пока неизвестна. Уточняется, что все министры и зампреды займут статус временно исполняющих обязанности.
"Задач много, они непростые. Требуются структурные изменения. С каждым из вас отдельно хочу переговорить. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше", – заявил Цыденов.
Он добавил, что основной задачей правительства является предоставление комфортных условий для работы и жизни в Бурятии, в частности, создание рабочих мест, поддержка малого бизнеса.
Также особое внимание стоит уделить проблемам сохранения озера Байкал и лесов, загрязнения воздуха, уничтожения свалок, подчеркнул Цыденов. Глава отметил значимость развития сфер образования и здравоохранения.
Ранее Якутская городская дума приняла отставку мэра города Сарданы Авксентьевой. Причиной решения об уходе с поста стало состояние здоровья.
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