Пашинян заявил о готовности уйти с поста премьера Армении

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности уйти с поста по решению народа и предложил провести внеочередные парламентские выборы. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам политика, он готов отреагировать на волю народа – он может как оставить должность, так и продолжить выполнение обязанностей. Пашинян назвал способом разрешить ситуацию внеочередные парламентские выборы.

"Исходя из вышесказанного, предлагаю парламентским и заинтересованным силам провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году", – написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Ранее в декабре Никол Пашинян заявил, что не планирует подавать в отставку. Единственным условием для этой процедуры он назвал соответствующее волеизъявление народа.

9 ноября главы РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии.

