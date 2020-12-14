Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку

11:42
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не планирует подавать в отставку. Об этом он написал в своем обращении к нации, опубликованном на странице в Facebook.
"От своего статуса я могу отказаться только в результате (...) волеизъявления народа. Пока этого не произойдет, я продолжу выполнять обязанности премьера", – заявил Пашинян.
Премьер-министр подчеркнул, что народ Армении может быть уверен в приоритете своей воли, которая "имеет решающее и необратимое значение". Он отметил, что любые иные попытки сменить власть не будут иметь успеха.
В начале декабря требование об отставке Никола Пашиняна публично озвучил Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II. Он обвинил политика в росте социальной напряженности в стране и указал на падение доверия к нему из-за итогов конфликта в Нагорном Карабахе.
Отставки премьер-министра требуют оппозиционные партии Армении. За то, чтобы Пашинян оставил пост, выступают и экс-президенты Армении Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также действующий президент Армен Саркисян.
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