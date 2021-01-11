Мэр Якутска намерена сложить полномочия по состоянию здоровья

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Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила о намерении сложить полномочия. Об этом она написала в своем Instagram.

По словам Авксентьевой, причиной решения об уходе с поста стало состояние здоровья.

"Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина – стрессы и постоянная тревога за город", – сообщила мэр Якутска.

Авксентьева призналась, что больше не может работать в текущем режиме. Она попросила горожан принять ее решение об уходе.

"Завтра ложусь в больницу, скоро операции", – рассказала глава города.

Авксентьева заключила, что внесет в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий в понедельник, 11 января.

Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский написал заявление об отставке. Решение было принято главой города по собственному желанию.

15 декабря 2020 года в отставку подал мэр Перми Дмитрий Самойлов. Градоначальник написал заявление о сложении полномочий.