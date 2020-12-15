Глава Перми Самойлов подал в отставку

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Мэр Перми Дмитрий Самойлов написал заявление о сложении полномочий во вторник, 15 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.
"…Написанное заявление о сложении полномочий главой города планируется сегодня к рассмотрению депутатами...", – сообщили в пресс-службе.
В соответствии с регламентом, заявление Самойлова рассмотрит профильный комитет городской думы, после чего депутаты обсудят отставку мэра.
Дмитрий Самойлов был назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Перми в феврале 2014 года, а в июне его назначили на эту должность постоянно. В октябре 2016-го Самойлов стал временно исполняющим обязанности мэра Перми, в ноябре того же года его избрали на этот пост сроком на пять лет.
Ранее глава Калининграда Алексей Силанов ушел в отставку по собственному желанию. Силанов пояснил, что в силу вступили изменения, внесенные в устав города, и поэтому он счел необходимым подать в отставку "в связи с изменением схемы управления городом".
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