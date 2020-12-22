Глава Екатеринбурга написал заявление об отставке

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский написал заявление об отставке. Об этом сообщает РИА Новости.
"Прошу досрочно прекратить полномочия главы Екатеринбурга в связи с отставкой по собственному желанию", – указано в документе.
Пост мэра города Высокинский занял в 2018 году. Ранее он работал заместителем губернатора Свердловской области и курировал проект "Большой Екатеринбург".
В понедельник, 21 декабря, градоначальник назначил первого заместителя губернатора региона Алексея Орлова вице-мэром Екатеринбурга. Как ожидается, специалист будет работать исполняющим обязанности главы города.
Также накануне Александр Высокинский принял предложение стать первым замгубернатора Свердловской области.