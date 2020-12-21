Глава Екатеринбурга принял предложение стать первым замглавы Свердловской области

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский принял предложение стать первым замгубернатора Свердловской области, сообщает ТАСС со ссылкой на местный департамент информационной политики.

"Александр Высокинский принял сделанное ему предложение. Он займет новую должность после проведения всех необходимых процедур", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что ранее данное решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Данное назначение стало темой рабочей встречи губернатора с Высокинским.

Пост главы администрации Екатеринбурга он занимал с 25 сентября 2018 года. До этого Высокинский на протяжении 2,5 года исполнял обязанности замглавы Свердловской области.

Накануне вице-мэром Екатеринбурга назначили Алексея Орлова. До этого он работал зампредседателя правительства Свердловской области, также занимая должность замглавы регионального Совета по инвестициям.