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Политика

17:20

Куликов избран на пост председателя правления "Роснано"

власть политика

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Совет директоров избрал на пост председателя правления УК "Роснано" экс-зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова вместо Анатолия Чубайса. Об этом сообщили в компании.

"Советом директоров было принято решение о прекращении полномочий Анатолия Чубайса в качестве председателя правления ООО УК "Роснано". На данную должность сроком на пять лет был избран Сергей Куликов. Он уже приступил к своим обязанностям", – говорится в сообщении.

Ранее правительство РФ утвердило директиву об избрании первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на пост председателя правления УК "Роснано".

Дмитрий Песков назвал отставку Анатолия Чубайса с поста главы "Роснано" следствием естественного ротационного процесса.

В "Роснано" проводили Чубайса клипом на песню "Есть только миг"

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