В Кремле заявили, что Путин не подписывал документы о назначении Чубайса

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не подписывал никаких документов о назначении Анатолия Чубайса на тот или иной пост, сообщает "Газета.ру".

"На этот вопрос может ответить лишь президент, вы знаете, что пока каких-либо подписанных им документов по назначению Чубайса не было", – сказал Песков, отвечая на вопрос, остается ли Чубайс в обойме политиков, на которых рассчитывает Кремль.

Пресс-секретарь также отметил, что "любой человек при желании может заняться личными проектами".

Ранее Песков назвал отставку Чубайса с поста главы "Роснано" следствием естественного ротационного процесса. Он напомнил, что Чубайс достаточно долго возглавлял компанию.

Кабмин утвердил директиву для избрания первого зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой "Роснано". Он займет эту должность на пять лет.