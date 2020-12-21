Вице-мэром Екатеринбурга назначен замгубернатора Свердловской области Орлов

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил вице-мэром первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее информация о назначении Орлова появилась в местных СМИ. Кроме того, они сообщали, что Высокинский готовится покинуть свой пост.

"Подтверждаем", – сказали в пресс-службе, комментируя информацию о назначении Орлова первым вице-мэром Екатеринбурга.

Алексей Орлов работал заместителем председателя правительства Свердловской области, а также занимал должность заместителя главы регионального Совета по инвестициям. С конца августа 2014 года Орлов работал первым заместителем председателя правительства области.

Ранее мэр Перми Дмитрий Самойлов написал заявление о сложении полномочий. Он был назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Перми в феврале 2014 года, а в июне его назначили на эту должность постоянно. В октябре 2016-го Самойлов стал временно исполняющим обязанности мэра Перми, в ноябре того же года его избрали на этот пост сроком на пять лет.