Экс-губернатор Волгоградской области Николай Максюта скончался

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Бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта скончался в больнице в возрасте 73 лет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на администрацию региона.

Отмечается, что действующий глава региона Андрей Бочаров выразил соболезнования родным Максюты в связи с его кончиной.

По сообщениям источника во властных структурах региона, Максюта был госпитализирован в клинику в Подмосковье с диагнозом коронавирус. На фоне инфекции у него обострились хронические заболевания.

Губернатором Волгоградской области Николай Максюта был назначен в 1996 году. Свой пост он занимал до 2009 года.

Ранее глава администрации крымской Ялты Иван Имгрунт скончался в возрасте 59 лет.