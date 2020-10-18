В Крыму скончался глава администрации Ялты Имгрунт

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Глава администрации крымской Ялты Иван Имгрунт скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Да, он скончался. У него был COVID-19", – заявил собеседник информагентства из окружения чиновника.

Помощник Имгрунта также подтвердил кончину главы администрации Ялты. Официальное заявление об этом пока выпущено не было.

Утром 18 октября на страницах Ивана Имгрунта в социальных сетях были опубликованы поздравления дорожников с профессиональным праздником.

Главу администрация Ялты госпитализировали с пневмонией 30 сентября 2020 года. Тогда он охарактеризовал свое состояние как "нормальное".