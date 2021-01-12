Мишустин освободил от должности замминистра транспорта Цветкова

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замминистра транспорта Юрия Цветкова. Об этом передает ТАСС.

Уточняется, что решение было принято по личной просьбе чиновника.

"Освободить Цветкова Юрия Александровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации", – сообщается в документе.

Цветков находился на должности замминистра транспорта и руководителя Росморречфлота с 2018 года. В качестве замглавы Минтранса чиновник занимался вопросами судоходства, судостроения, развития портов и внутренних водных путей.

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