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Политика

12 января, 23:24

Мишустин освободил от должности замминистра транспорта Цветкова

власть политика

Фото: Ведомости/ТАСС/Евгений Разумный

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замминистра транспорта Юрия Цветкова. Об этом передает ТАСС.

Уточняется, что решение было принято по личной просьбе чиновника.

"Освободить Цветкова Юрия Александровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации", – сообщается в документе.

Цветков находился на должности замминистра транспорта и руководителя Росморречфлота с 2018 года. В качестве замглавы Минтранса чиновник занимался вопросами судоходства, судостроения, развития портов и внутренних водных путей.

Ранее мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила о намерении сложить полномочия. Причиной решения об уходе с поста стало состояние здоровья.

15 декабря 2020 года в отставку подал мэр Перми Дмитрий Самойлов. Градоначальник написал заявление о сложении полномочий.

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