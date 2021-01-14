Гордума Якутска приняла отставку мэра Авксентьевой

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Якутская городская дума приняла отставку мэра города Сарданы Авксентьевой. Об этом пишет ТАСС.

Известно, что решение было принято на сессии гордумы в четверг. "За" проголосовали 17 депутатов, "против" – 7. Еще один депутат воздержался.

"Разрешите мне от всего сердца поблагодарить Сардану Владимировну за совместную работу", – подчеркнул председатель Якутской городской думы Альберт Семенов.

Он отметил плодотворное и конструктивное сотрудничество с мэром Авксентьевой на протяжении 2,5 лет.

Ранее мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила о намерении сложить полномочия. Причиной решения об уходе с поста стало состояние здоровья.

Позднее Авксентьева рассказала, где продолжит работу. Она отмечала, что после ухода с должности ей не стала безразлична судьба города.