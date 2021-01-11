Мэр Якутска Авксентьева рассказала о своей новой должности после отставки

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Мэр Якутска Сардана Авксентьева рассказала на своей странице в Instagram о новой должности после отставки.

Она отметила, что на общественных началах согласилась стать советником будущего временно исполняющего обязанности главы города Евгения Григорьева.

"Останусь в рядах городской команды, ровно передам "эстафетную палочку", – говорится в ее публикации.

По словам Авксентьевой, после ухода с должности ей не стала безразлична судьба города и кто его возглавит. Она также призвала жителей не оставаться в стороне от выборов мэра, которые пройдут весной 2021 года.

Ранее мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила о намерении сложить полномочия. Причиной решения об уходе с поста стало состояние здоровья.