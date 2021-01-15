Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за скандала с детскими пособиями

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Правительство Нидерландов ушло в отставку, сообщает RT.

Глава страны Марк Рютте в ближайшее время подаст документы об отставке кабмина королю Виллему-Александру. Сообщается, что причиной отставки является скандал с детскими пособиями.

Ранее власти Нидерландов ошибочно обвинили около 26 тысяч родителей в мошенничестве с пособием по уходу за ребенком. Их оштрафовали на десятки тысяч евро, и они столкнулись с финансовыми трудностями.

Ранее в Нидерландах продлили локдаун до 9 февраля. В стране закрыты магазины, кроме продовольственных, а также не работают заведения общепита, музеи, театры, спортзалы и салоны красоты.