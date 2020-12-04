Минфин РФ начал готовить законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Министерство финансов Российской Федерации начало разрабатывать законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами. Информация об этом представлена на портале проектов нормативных правовых актов.
В документе отмечается, что цель законопроекта состоит в установлении режима налогообложения у источника по ставкам, предусмотренным Налоговым кодексом РФ, дивидендов и процентов, которые выплачиваются российским бенефициарам через юрисдикцию, где расположены компании. Это касается компаний, которые самостоятельно не распоряжаются такими доходами.
"Через которые такие доходы проходят транзитом", – уточняется на портале.
В сообщении добавляется, что министерство финансов предложило Нидерландам условия, которые аналогичны уже согласованным условиям с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Переговоры не были результативны.
Россия не согласовала подход к изменению соглашения, который предложила нидерландская сторона, потому что он предполагал сохранение каналов, по которым можно вывести средства из страны.
Ранее Минфин принял решение об увеличении минимальных цен на водку, коньяк и шампанское.
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