Директор ЦРУ Джина Хэспел объявила об отставке

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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джина Хэспел заявила о своей отставке. Соответствующее заявление было распространено пресс-службой ведомства.

Как отметила Хэспел, возглавить ЦРУ было для нее величайшей честью в жизни.

"Я ухожу и очень горжусь нашей проделанной работой", – заявила Хэспел.

Как пишет ТАСС, причины ухода Хэспел не раскрываются. Уточняется, что об отставке было объявлено за день до окончания срока президентства Дональда Трампа.

Хэспел вступила в должность директора ЦРУ в мае 2018 года. Она стала первой женщиной на этом посту.

СМИ ранее сообщали, что Хэспел была готова уйти с должности в начале декабря 2020 года.

11 января текущего года сообщалось, что избранный президент США Джозеф Байден выдвинул экс-посла страны в России Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ. Об этом заявил сам американский политик.

Конгресс США на фоне прошедших в Капитолии беспорядков утвердил избрание Джозефа Байдена президентом страны. Его инаугурация запланирована на 20 января.