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Политика

15:24

Байден выдвинул экс-посла США в России на пост главы ЦРУ

политика за рубежом

Фото: AP Photo/Bilal Hussein

Избранный президент США Джозеф Байден выдвинул экс-посла страны в России Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ, сообщает RT.

Уточняется, что об этом заявил сам американский политик. До этого в СМИ сообщалось, что Бернс претендует на пост госсекретаря США.

Уильям Бернс был послом США в России в 2005-2008 годы. До этого он занимал аналогичную должность в Иордании. Бернс также был помощником госсекретарей Мадлен Олбрайт и Уоррена Кристофера. Кроме того, он является президентом частной некоммерческой организации "Фонд Карнеги за международный мир".

Ранее представитель Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что при Байдене внешняя политика США будет направлена на противостояние России и Китаю. Он отметил, что избранный американский президент видит в лице РФ своего врага. По словам Пушкова, у Байдена имеется идея глобальной коалиции демократий против авторитарных режимов.

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