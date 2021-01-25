Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во вторник подаст в отставку – СМИ

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Председатель правительства Италии Джузеппе Конте собирается подать во вторник заявление об отставке, сообщает агентство АНСА.

Уточняется, что данное предположение связано с тем, что правящая коалиция в составе "Движения "5 звезд" и Демократической партии утратила абсолютное большинство в верхней палате парламента.

Также не исключается получение Конте нового мандата и возможности формирования нового кабинета, пользующегося более широкой поддержкой.

Ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джина Хаспел заявила о своей отставке. Как отметила Хаспел, возглавить ЦРУ было для нее величайшей честью в жизни.