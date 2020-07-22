Аваков назвал хорошим фильм, о котором говорил захватчик автобуса в Луцке

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Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал хорошим фильм "Земляне", который призвал посмотреть захватчик автобуса в Луцке, передает РИА Новости.

"Фильм, о котором говорит этот человек, хороший. И не надо устраивать такой кошмар на всю страну. Фильм можно посмотреть и без того", – сказал Аваков в эфире телеканала NewsOne.

Также он выразил благодарность Владимиру Зеленскому, который принял условие захватчика и разместил в своем Facebook видео с призывом посмотреть ленту. По словам Авакова, это привело к тому, что люди остались живы.

Вооруженный мужчина захватил автобус пригородного сообщения в центре Луцка во вторник, 21 июля. Гражданин Украины Максим Кривош взял в заложники 13 человек.

В частности, он выражал недовольство системой и требовал у представителей властей и элит записать видео, в котором они признают себя "террористами в законе".

В результате спецоперации захватчика задержали. Заложники были освобождены за несколько минут до этого, раненых нет. После этого Зеленский удалил записанное видео.

Кривош был дважды судим за тяжкие преступления, около 10 лет сидел в тюрьме. Ему 44 года, он родился в поселке Гай Оренбургской области СССР (сейчас на территории России).

Документальный фильм "Земляне" 2005 года посвящен проблеме эксплуатации животных людьми. Закадровый текст прочитан Хоакином Фениксом, а музыкант Моби стал автором саундтрека.