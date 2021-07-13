Зеленский предложил кандидата на пост главы МВД Украины

Фото: facebook.com/moden.ua

Президент Украины Владимир Зеленский предложил кандидата на пост министра внутренних дел страны – им стал председатель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата от партии "Слуга народа" Александра Качуру.

"Президент предложил Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Фракция поддержала предложение аплодисментами", – рассказал Качура.

Он пояснил, что голосование о назначении на должность главы МВД назначено на пятницу, 16 июля.

Как сообщалось, глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление о своем уходе в отставку. О занимал должность министра внутренних дел с 2014 года.