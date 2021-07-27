Главнокомандующим ВС Украины назначен Валерий Залужный

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Валерий Залужный назначен главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента страны Сергея Никифорова.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский уволил с должности главнокомандующего ВС Руслана Хомчака.

"На место главнокомандующего назначен Валерий Залужный, командующий оперативного командования "Север", – уточнил Никифоров.

16 июля новым главой МВД Украины стал Денис Монастырский. Решение об этом поддержал 271 депутат при необходимом минимуме 226 голосов.