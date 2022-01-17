Арестович уволился с должности представителя делегации Киева в контактной группе – СМИ

Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Представитель делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович уволился с этой должности. Об этом в понедельник, 17 января, сообщил украинский "4 канал".

Отмечается, что об этом журналистам заявил сам Арестович, подчеркнув, что данная информация пока является неофициальной. Он добавил, что уволился по собственному желанию, поэтому не будет присутствовать на следующей встрече контактной группы по Донбассу. Также сообщается, что он покинул должность внештатного советника главы офиса президента Украины.

Ранее Арестович заявлял, что в Киеве ведется работа над ракетной программой, которая в будущем может быть использована для давления на Кремль.

До этого он заявлял, что с первого дня избрания президентом Украины Владимира Зеленского в стране сложилась ситуация, которую можно назвать интересным анекдотом. По его словам, внутренняя оппозиция обвиняет президента и его команду в том, что Киев сдает свои интересы в пользу России.