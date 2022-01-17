Арестович уволился с должности представителя делегации Киева в контактной группе – СМИ

17 января, 23:11
Фото: facebook.com/alexey.arestovich
Представитель делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович уволился с этой должности. Об этом в понедельник, 17 января, сообщил украинский "4 канал".
Отмечается, что об этом журналистам заявил сам Арестович, подчеркнув, что данная информация пока является неофициальной. Он добавил, что уволился по собственному желанию, поэтому не будет присутствовать на следующей встрече контактной группы по Донбассу. Также сообщается, что он покинул должность внештатного советника главы офиса президента Украины.
Ранее Арестович заявлял, что в Киеве ведется работа над ракетной программой, которая в будущем может быть использована для давления на Кремль.
До этого он заявлял, что с первого дня избрания президентом Украины Владимира Зеленского в стране сложилась ситуация, которую можно назвать интересным анекдотом. По его словам, внутренняя оппозиция обвиняет президента и его команду в том, что Киев сдает свои интересы в пользу России.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: