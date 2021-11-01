В офисе Зеленского пригрозили России поражением в случае масштабной войны

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Россия потерпит поражение от украинской армии в случае полномасштабной войны, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

"Нам не будет весело, но и они не решат своих политических задач военным путем. Они получат огромные военные потери техники и личного состава", – сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

Арестович добавил, что для Киева страшнее всего будет экономическая опасность, чем война.

Ранее полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов сообщил, что Киев провоцирует Донбасс на возобновление боевых действий.

По его словам, ответственность за обострение ситуации лежит на стороне Украины, которая ведет чрезвычайно опасную игру.

