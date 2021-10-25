Слова Арестовича об украинских ракетах в Совфеде сочли самопиаром

Фото: facebook.com/alexey.arestovich
Слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Киев может направить ракеты на Москву в качестве паритета на действия России, прокомментировал член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, сообщает RT.
Подобные слова он считает самопиаром для привлечения внимания к персоне Арестовича.
"Он понимает, что его однозначно отрицательно оценят за пределами Украины. Не только в России. Я думаю, что и другие страны, которые здраво понимают, что такое возможная атака Украины в направлении России: не только Москвы, но и в отношении любого другого города", – сказал Цеков.
Он также считает, что Арестович больше беспокоится о реакции на его слова со стороны украинской аудитории. Парламентарий напомнил о его ранних заявлениях по поводу русского языка, в которых был здравый смысл.
"Он отрицательно высказался по поводу той насильственной украинизации, которая проводится. У него возникли определенные конфликты с представителями националистических кругов Украины. Мне кажется, что сейчас он делает заявления, чтобы доказать свою лояльность", – пояснил Цеков.
Ранее внештатный советник главы офиса украинского лидера и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина ведет работу над своей ракетной программой, которая в будущем может быть использована для давления на Кремль.
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