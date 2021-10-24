В Киеве пригрозили "направленными" на Москву ракетами

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Украина ведет работу над своей ракетной программой, которая в будущем может быть использована для давления на Кремль, заявил внештатный советник главы офиса украинского лидера и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал.

"И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России", – заявил Арестович.

На этой неделе Владимир Путин сообщал, что под маркой учебных центров НАТО на Украине могут разместить вооружения, и это станет угрозой для безопасности РФ.

Также недавно стало известно, что Лондон ведет переговоры со столицей Украины о продаже вооружения, включая ракеты. В рамках обсуждаемых договоренностей государство может получить ракеты класса "земля-земля" и ракеты для военных самолетов.

Ранее на Украине рассказали о девяти сценариях развития войны с Россией. По словам советника, украинское руководство исходит из того, что военные действия с Россией якобы уже идут. В перспективе они могут пойти по пути эскалации и стать полномасштабным конфликтом.