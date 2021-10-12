В офисе Зеленского назвали анекдотичной ситуацию на Украине

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С первого дня избрания президентом Украины Владимира Зеленского в стране сложилась ситуация, которую можно назвать интересным анекдотом, заявил советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович.
По его словам, внутренняя оппозиция Украины обвиняет президента и его команду в том, что Киев сдает свои интересы в пользу России.
"А русские говорят, что Зеленский не продвигается, нам не интересно разговаривать, потому что нет результата", – приводит слова Арестовича РИА Новости.
Советник главы офиса Зеленского также заявил, что Москва готова восстановить дипломатические и экономические связи с Киевом, однако, по его словам, не желает обсуждать Крым.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал для газеты "Коммерсант" статью, в которой выразил мнение, что украинскому лидеру приходится потакать националистическим настроениям, которые он не разделяет, в связи с чем вести с ним переговоры невозможно.
Медведев призвал дождаться прихода вменяемого руководства в Киеве, настроенного не на конфронтацию с Россией, а на построение взаимовыгодных отношений.
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил, что статья зампреда Совбеза РФ об украинских властях направлена на усиление конфронтации между двумя странами. При этом он отметил, что Киев принимает во внимание только позицию Владимира Путина.
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