Медведев призвал дождаться появления вменяемого руководства на Украине

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России необходимо дождаться появления на Украине вменяемого руководства, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Такую позицию он выразил в статье для газеты "Коммерсант".

Медведев задался вопросом, что делать российским властям в сложившейся ситуации.

"Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных Крымских платформ, созданных для оболванивания населения страны и подкачку своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией", – объяснил Медведев.

Политик выразил позицию, что только с таким украинским руководством имеет смысл вести диалог. Зампред Совбеза добавил, что Россия умеет ждать.

Ранее Медведев объяснил, почему невозможно вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению политика, украинский президент вынужден потакать националистическим настроениям.