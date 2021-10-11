В офисе Зеленского отреагировали на статью Медведева о властях Украины

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Статья зампреда Совебеза РФ Дмитрия Медведева об украинских властях направлена на усиление конфронтации между Москвой и Киевом, заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Если от имени государства допускается подобная стилистика, то дела плохи. <...> Если подобный текст публикуется еще и в день начала визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, который тщательно готовился, то явно кто-то пытается не только сохранить, но и усилить курс на конфронтацию", – сказал Подоляк.

При этом он отметил, что Киев принимает во внимание только позицию Владимира Путина.

В понедельник Медведев опубликовал статью, написанную для газеты "Коммерсант". В ней он выразил мнение, что президенту Украины приходится потакать националистическим настроениям, которые он не разделяет, в связи с чем вести с ним переговоры невозможно.

Зампредседателя Совбеза РФ призвал дождаться прихода вменяемого руководства в Киеве, настроенного не на конфронтацию с Россией, а на построение взаимовыгодных отношений.