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Украинский военный эксперт предупредил Россию об ударе в спину в случае, если на Украине появится военно-учебная миссия Евросоюза. Такую позицию высказал полковник запаса Олег Жданов в статье для портала "Главред".

По мнению эксперта, появление миссии ЕС на Украине позволит Киеву укрепить армию, а затем отказаться от выполнения Минских соглашений.

"Минские соглашения – это геополитическая, стратегическая задача, которую пытается решить Путин", – заявил Жданов.

Автор статьи продолжил, что выполнение Минских соглашений Украиной изменит баланс сил в Восточной Европе.

"Если ему (президенту России. – Прим. ред.) это удастся, то он фактически станет королем на постсоветском пространстве", – заключил специалист.

Ранее посольство США на Украине призвало Россию вернуть Киеву контроль над границами страны. Американские дипломаты потребовали от РФ выполнения обязательств, предусмотренных Минскими соглашениями.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала требование американского посольства. Она напомнила, что Москва не является стороной Минских договоренностей, комплекс мер обязателен к исполнению только для Киева, Донецка и Луганска.

Также Захарова подчеркнула, что побуждать стороны к выполнению своих обязательств взялись участники нормандского формата – Россия, Франция и Германия. При этом Москва исправно выполняет свою часть работы.