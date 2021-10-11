Песков прокомментировал статью Медведева о властях Украины

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Статья зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева является важной и идет в унисон с позицией государства, озвученной ранее на различных уровнях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, это очень важная публикация Дмитрия Анатольевича в уважаемом издании. Действительно, многое называется своими именами", – приводит его слова РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что российские власти неоднократно обращали внимание на сложности в построении диалога с Украиной из-за невыполнения ее руководством договоренностей. По его словам, никаких переговоров между сторонами, несмотря на готовность президента РФ, быть не может до тех пор, пока не будет четкого понимания повестки.

В понедельник Дмитрий Медведев опубликовал статью, написанную для газеты "Коммерсант". В ней он выразил мнение, что президенту Украины приходится потакать националистическим настроениям, которые он не разделяет, в связи с чем вести с ним переговоры невозможно.

Зампредседателя Совбеза РФ призвал дождаться прихода вменяемого руководства в Киеве, настроенного не на конфронтацию с Россией, а на построение взаимовыгодных отношений.

