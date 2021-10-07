Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office via AP

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не принял выгодные для страны договоренности о цене на газ, заключенные с РФ, сообщает News.ru.

Причиной, по его словам, послужило то, что договоренность была заключена лидером оппозиционной партии Виктором Медведчуком.

Несколько лет назад Медведчук договорился с властями России о том, что Москва готова поставлять на Украину газ по фиксированной цене 175 долларов. Позже эти соглашения подтвердили премьер-министр и президент РФ, но столица Украины отказалась от их осуществления, так как их достиг Медведчук, а не украинский президент.

Вместо того чтобы повышать уровень жизни обычных людей, сегодняшняя власть Украины занимается увеличением собственного благосостояния, считает Кузьмин.

"А теперь представьте, как бы развивалась украинская экономика и какие бы были платежки у людей, если бы цена на газ в Украине была 175 долларов, при том что в Европе она 1 500 долларов", – заявил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что "Газпром" должен выполнять обязательства по поставкам газа через Украину. Президент отметил, что "Газпром" имеет репутацию надежного партнера по поставкам, которую ни в коем случае нельзя подрывать.