Путин заявил, что "Газпром" должен выполнять обязательства по поставкам газа через Украину

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Компания "Газпром" должна продолжать выполнения обязательств по транзиту российского газа через Украину в соответствии с действующим контрактом, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту, прокачке нашего газа через территорию Украины, через ГТС Украины", – сказал Путин на совещании по вопросам развития энергетики.

Президент отметил, что "Газпром" имеет репутацию надежного партнера по поставкам, которую ни в коем случае нельзя подрывать.

"Не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день. А во-вторых, не нужно подрывать доверие к "Газпрому" как к абсолютно надежному партнеру во всех отношениях", – подчеркнул Путин.

Ранее Путин заявил, что дальнейшее увеличение транзита газа через Украину является невыгодным для компании "Газпром". По его словам, прокачка по новым системам дешевле на три миллиарда долларов в год.