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Владимир Путин оценил идею биржевой торговли газом. Свое мнение он высказал на совещании по вопросам развития энергетики.

"В целом биржевая торговля газом... она не очень эффективна, потому что несет в себе много рисков, потому что это же не часы, трусы и галстуки, и не машины, и это даже не нефть, которую можно произвести и хранить где угодно, в том числе и в танкерах, в ожидании определенной ситуации на рынке. А газ так не торгуется, его нельзя так хранить", – сказал Путин.

По его словам, даже сжиженный природный газ надо произвести, осуществить сжижение, погрузить в танкеры, развести и регазифицировать. Президент подчеркнул, что это сложный и дорогостоящий процесс.

Ранее Путин заявил, что спрос на газ и потребление нефти продолжат расти. Глава государства подчеркнул, что, по оценкам международных экспертов, темпы роста спроса на нефть начнут замедляться с 2035 года.