Путин потребовал уделить особое внимание угледобывающим регионам РФ

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин потребовал уделить особое внимание угледобывающим регионам. Об этом он заявил на совещании по теме энергетики, сообщает ТАСС.
Российский лидер уточнил, что уже на данный момент следует масштабно анализировать влияние потенциальных изменений в энергетическом секторе в мире на экономику РФ и просчитывать все сценарии развития РФ.
Также он подчеркнул, что нужно активно инвестировать в инфраструктуру и создание новых производств.
"Особое внимание стоит уделить угледобывающим регионам, созданию здесь новых рабочих мест вне угольного сектора", – заявил Путин.
Ранее президент РФ заявил, что рынок труда в РФ в целом восстановился после пандемии COVID-19, однако есть трудности в сфере молодежной занятости.
По его словам, одна из задач, с которой столкнулась страна после пандемии коронавируса, – восстановление экономики, а важнейший показатель восстановления – рынок труда.
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