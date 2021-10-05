Путин заявил о важности экологических проектов РФ в борьбе с изменением климата

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин считает, что в глобальных усилиях по борьбе с изменениями климата реализация экологических проектов РФ может сыграть ведущую роль. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с членами правительства, пишет ТАСС.
"Отечественные экологические проекты предоставляют огромное поле для международной кооперации в силу масштаба России, ее места и роли в мире. Они могут сыграть, прямо скажу, ведущую роль в глобальных усилиях по сохранению климата", – сказал президент.
Путин также сообщил, что на отдельном совещании в среду обсудит трансформацию российского энергетического сектора.
Ранее Путин потребовал у членов правительства РФ ликвидировать все открытые мусорные полигоны, расположенные на территории городов, в ближайшее время.
По его словам, в настоящее время Россия делает все необходимое для снижения уровня выбросов и ликвидации ущерба природы, накопленного в течение последних десятилетий.
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