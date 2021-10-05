Путин призвал кабмин поскорее убрать мусорные полигоны из городов

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Владимир Путин потребовал у членов правительства РФ ликвидировать все открытые мусорные полигоны, расположенные на территории городов, в ближайшее время. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Прошу максимально ускориться и в ближайшие годы убрать все открытые мусорные полигоны, расположенные в черте российских городов", – сказал президент во время совещания с кабмином.

По словам Путина, в настоящее время Россия делает все необходимое для снижения уровня выбросов и ликвидации ущерба природы, накопленного в течение последних десятилетий. Это также касается свалок, добавил президент.

Ранее Путин прокомментировал тему мусорной реформы и раздельного сбора отходов в ходе ежегодной прямой линии. Он рассказал, что правительство России уже делает первые шаги на пути к расширению программы переработки мусора.