Путин прокомментировал ситуацию на топливных рынках Европы

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Владимир Путин считает, что наблюдаемая сегодня ситуация на топливных рынках Европы обусловлена спекуляциями на тему экологии, а также падением уровня инвестиций. Об этом сообщает ТАСС.
"Вы видите, что в Европе происходит, там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли", – объяснил президент в ходе совещания с членами правительства.
5 октября в ходе торгов цена газа на европейском рынке достигла 1 426 долларов за тысячу кубометров, в очередной раз обновив исторический максимум.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков напомнил, что параллельно дорожает и уголь. По его словам, рост биржевых цен на энергоносители в Европе обусловлен страхом европейских компаний с трудом пережить отопительный сезон из-за недостатка газа в подземных хранилищах.
Он также добавил, что в ценах на топливо отражаются и специальные квоты на выбросы, которые растут вместе со спросом на газ и уголь.
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