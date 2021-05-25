На Украине назвали "провалом" президентство Зеленского

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Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин назвал "сплошными провалами" итоги двухлетнего президентства Владимира Зеленского. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.

"Два года президентства Зеленского. Сплошные провалы. <...> Другой оценки быть не может", – заявил он.

По словам Кузьмина, прошедшая пресс-конференция президента Украины вызывает "горькую улыбку" и не представляет никаких перспектив.

Депутат Рады отметил, что украинцы хотели услышать отчет о проделанной за два года работе, а услышали только то, что во всех бедах страны виноваты "все, кто угодно, кроме президента".

Помимо этого, и саму пресс-конференцию Кузьмин назвал "самым большим медийным провалом".

Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, разыграли президента Украины Владимира Зеленского от лица мэра Киева Виталия Кличко.