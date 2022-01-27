Командующий Нацгвардией Украины подал в отставку после расстрела военнослужащих в Днепре

18:57
Фото: ТАСС/Zuma
Командующий Нацгвардией Украины Николай Балан подал в отставку после того, как один из военнослужащих расстрелял сослуживцев в Днепре, передает "РБК-Украина".
"С учетом того что за любые действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардией", – заявил Балан.
Он добавил, что от исполнения обязанностей отстранено командование полка, в котором служил Артемий Рябчук и расстрелянные им нацгвардейцы. По словам Балана, это необходимо, чтобы командование не могло влиять на ход расследования.
Инцидент произошел 27 января на заводе "Южмаш". Артемий Рябчук, вооруженный автоматом Калашникова, открыл огонь по караулу военнослужащих. В результате стрельбы погибли пятеро человек. Еще столько же ранено. В числе погибших – четверо военнослужащих и одна гражданская.
Рябчуку грозит пожизненное заключение. Его обвиняют по статьям "Умышленное убийство" и "Дезертирство с оружием".
На допросе военнослужащий признался, что пытался сбежать с места преступления, однако позже сам решил сдаться полиции. Мотивы своего поступка нацгвардеец объяснять не стал.
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